Bill Dartnall, 90 anni, è morto poche ore dopo la moglie Mary, 81 anni, in un ospedale del Regno Unito la domenica di Pasqua.

Entrambi erano risultati positivi al coronavirus. Dopo aver scoperto che la moglie non ce l’aveva fatta, lui ha rifiutato l’ossigeno. I due anziani stavano insieme dagli anni ’50

.

Un anziano di 90 anni affetto dal coronavirus ha rifiutato l’ossigeno dopo aver saputo che la donna che aveva sposato 63 anni fa non ce l’aveva fatta. E così Bill Dartnall si è spento poco dopo la sua amata Mary, morta a 81 anni.

I due anziani coniugi, di Southampton, che stavano insieme dagli anni ’50 sono morti lo stesso giorno, la domenica di Pasqua, a sole cinque ore di distanza. A riportare la loro storia sono i tabloid britannici. Dopo essersi ammalata, la signora Dartnall è stata ricoverata alla fine di marzo in ospedale dove i medici hanno scoperto che aveva contratto il Covid-19. Pochi giorni dopo suo marito ha avuto un ictus ed è stato ricoverato nello stesso ospedale: anche lui aveva il nuovo coronavirus.

Le due figlie della coppia, Rosemary e Ann, hanno detto che il loro papà “non avrebbe voluto vivere senza la mamma”, e hanno parlato delle loro morti come di una “doppia tragedia”.

“Quando gli hanno detto che mamma era morta ha cercato di togliersi la maschera dell’ossigeno e ha chiarito di non volerla. Papà si è rifiutato di indossare la maschera, non sappiamo esattamente perché, ma non voleva andare avanti”, le parole della figlia Rosemary ai giornali. Il 90enne – ha aggiunto la figlia – “è morto pacificamente nel sonno poche ore dopo”.

“Probabilmente papà non avrebbe voluto vivere senza la mamma. Erano una vera squadra ed è difficile immaginare uno senza l’altro”, ha detto ancora. La donna ha descritto i genitori come due persone intraprendenti, laboriose, speciali. Il signor Dartnall ha lavorato come spazzacamino a Southampton per oltre 40 anni e insieme a sua moglie era anche un noto apicoltore.

