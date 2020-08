Migranti, 12 positivi sulla nave quarantena Azzurra: sono a bordo nella zona rossa

Ci sono dodici migranti ospiti della nave quarantena Gnv Azzurra sono risultati positivi al Covid-19, e altri sei casi sono incerti. Sono appena arrivati gli esiti dei tamponi rino-faringei ai quali sono stati sottoposti i primi 350 ospiti dell’hotspot di Lampedusa, che sono stati trasportati sul traghetto per l’isolamento previsto dal protocollo sanitario dopo lo sbarco. I migranti sono stati collocati in un’area apposita, una sorta di “zona rossa”.

L’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza, attacca l’esecutivo: “Dodici migranti positivi provenienti dall’hotspot di Lampedusa e ora a bordo della nave. Nessuna sorpresa. Apprendo poi dai nostri sanitari che operano in provincia di Ragusa che sono stati individuati altri 8 nuovi positivi. Si tratta dei migranti che, giunti in Sicilia, erano stati poi inviati a Bari per poi essere riportati nuovamente indietro nell’Isola, a Pozzallo. Avevo denunciato questa incredibile gestione già sabato scorso in occasione della mia visita nel Ragusano. Questo caos è frutto delle indecisioni di chi a Roma sarebbe chiamato a decidere, ma che ad oggi non ha ancora definito un protocollo sanitario per la gestione dei migranti. La Regione, come è noto, sta agendo ben oltre le proprie competenze e lo fa innanzitutto nell’interesse della comunità e della salute di tutti, ma la situazione è davvero insostenibile. Il governo nazionale si ricordi che la Sicilia è Italia”.

La nave Azzurra della Grande Navi Veloci, che sarà a disposizione davanti alle coste siciliane finché non terminerà l’emergenza sbarchi, può ospitare fino a 700 persone. L’hotspot della principale delle Pelagie è stato al collasso nelle ultime settimane, in una condizione di sovraffollamento. La capienza massima della struttura è di 95 persone, ma al momento ci sono ancora 700 ospiti nel centro di contrada Imbriacola.

Ora nave-quarantena Azzurra sta facendo ritorno dalla Sicilia verso Lampedusa, dopo aver fatto tappa ad Augusta per il rifornimento. Nel pomeriggio di oggi ricominceranno le operazioni di trasbordo dei migranti ospiti del centro di contrada Imbriacola con l’obiettivo di svuotare la struttura. La nave disposta dal governo per la quarantena dei migranti accoglierà quindi altre 350 persone, poi, secondo quanto stabilito, dovrebbe partire per Trapani, dove l’imbarcazione rimarrà in rada.