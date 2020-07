Sono sbarcati a Porto Empedocle in Sicilia i migranti arrivati da Lampedusa negli scorsi giorni.

Sul posto era presente Chiara Giannini, giornalista del Giornale. La giornalista sui profili social ha pubblicato un video in cui ha fatto vedere e lasciato intendere la provenienza degli sbarcati, pare tutti tunisini, e “nessuno di loro scappa dalla guerra”.

“Hanno tutti meno di 30 anni – spiega la giornalista – invece di essere rimpatriati sono stati portati tutti qui”.

Insieme a Chiara Giannini in porto, c’è anche l’ex segretario SAP e ora parlamentare della Lega Gianni Tonelli, che spiega cosa sta accadendo: “Tutti questi tunisini non sono alla prima esperienza, molti di loro sono stati espulsi dall’Italia più di una volta”. Ed eccoli tornare qui in Italia come se nulla fosse.