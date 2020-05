Tra lunedì e martedì sono approdati sullʼisola oltre 150 immigrati, sottoposti ai controlli per il coronavirus: si attende di decidere dove trasferirli

Sono 4 gli sbarchi nel giro di poche ore. Protagonista come sempre è Lampedusa, al largo della Sicilia.

Gli sbarchi sono quattro ed avvenuti tra la serata di ieri e la mattinata di oggi cinque maggio. In totale, sarebberop giunte 150 persone.

I primi due barconi contavano 72 e 64 migranti, mentre altri dieci profughi su una piccola imbarcazione. Poi una quarta imbarcazione è entrata in porto per ultima.

Come previsto dalle procedute, i migranti sono sottoposti a controlli per covid all’interno di tende allestite dalla Protezione Civile nell’attesa che venga deciso dove saranno trasferiti.

Il sindaco Totò Martello che il Governatore della Sicilia Nello Musumeci hanno sollecitato l’invio di una nave davanti le coste di Lampedusa dove trasferire i migranti per la quarantena. L’hotspot dell’isola è infatti già pieno.

Mediterranea Saving Humans esprime “solidarietà alla parrocchia di San Gerlando, a Lampedusa, che ha aperto le porte della Casa della fraternità per dare ospitalità dignitosa a 44 dei migranti e profughi che sono riusciti a salvarsi attraversando il mare e che erano stati lasciati all’aperto sul pontile d’approdo.

Il centro di accoglienza dell’isola, infatti, è in sovraffollamento con gli ultimi sbarchi autonomi sull’isola, hanno passato la notte appena trascorsa all’addiaccio sul molo Favaloro. Per questo ribadiamo la richiesta urgente al Governo italiano di procedere al trasferimento in strutture d’accoglienza sul continente dei migranti“.

“Il governo italiano e le istituzioni europee – conclude Mediterranea – non lascino da sola Lampedusa: se l’isola viene considerata la ‘Porta d’Europa’, tutti devono farsi carico di soluzioni rispettose dei suoi abitanti e dignitose per i migranti”.