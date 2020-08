Migranti, salgono a 15 i positivi al Covid nel centro di accoglienza

Salgono a 15 i contagiati nel centro di accoglienza per migranti di Pergusa, in provincia di Enna. Lo scorso 6 agosto un ospite della struttura aveva accusato i sintomi del coronavirus: era quindi stato ricoverato a Caltanissetta e sottoposto a tampone, risultando positivo. Erano stati fatti accertamenti anche sugli altri ospiti e operatori del centro: ieri 6 persone erano risultate infette, mentre 13 tamponi risultavano incerti e sono stati sottoposti al riesame. Dei test ripetuti, 9 sono risultati positivi. Tutti i migranti che vivono nella struttura e gli operatori che vi lavorano rimangono in quarantena all’interno del centro, dove rimangono anche in isolamento le persone contagiate. I migranti positivi farebbero parte dello stesso gruppo proveniente dal Bangladesh che lo scorso 28 luglio era stato trasferito da Agrigento per l’osservazione sanitaria.