Marito e moglie di 29 anni, di origine egiziana, sono finiti in manette venerdì con l’accusa di maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti di una dei loro cinque figli, una bimba disabile.

Sono accusati di aver picchiato la figlia di quasi quattro anni con tale violenza e così a lungo da lasciarle sul corpo i segni dei colpi subiti.

L’intervento degli agenti dell’unità tutela donne e minori della polizia locale di Milano ha messo fine ai maltrattamenti e portato all’arresto dei genitori. “Odio mia figlia”, diceva la donna al marito, intercettata, “le ho pure rotto il braccio e tu lo sapevi”. Dai dialoghi tra i genitori emerge anche in diverse occasioni l’intenzione di soffocarla, annegarla o metterle del veleno nel cibo.

FRATTURE MULTIPLE

L’ipotesi degli investigatori è che le violenze si protraessero da molto tempo: la piccola risulta avere fratture multiple pregresse e di dubbia natura. I dettagli dell’operazione saranno illustrati oggi dal comandante della Polizia Locale di Milano Marco Ciacci nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi, martedì 4 giugno, alle ore 12.30 presso il Comando di Piazza Beccaria.

“Mi auguro come già ho fatto in altre occasioni simili, che il Comune si costituisca parte civile, come ha fatto con l’omicidio di Jessica Faoro, schierandosi ora accanto alla piccola vittima e che i servizi sociali intervengano per togliere loro la patria potestà”, è il commento di Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e Assessore a Polizia Locale, Sicurezza e Immigrazione di Regione Lombardia.