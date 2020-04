Una donna e il figlio di appena 1 anno sono stati investiti da un’auto a Milano. L’episodio si è verificato in via Caterina da Forlì, zona Bande Nere. La segnalazione è arrivata pochi minuti prima delle 9: all’angolo con via Strozi un’auto guidata da un uomo ha travolto la mamma e il suo bimbo, per cause ancora da accertare. L’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e ha poi allertato il 118.

L’Areu ha iniviato sul posto, in codice giallo, un’ambulanza e un’automedica. La mamma, una donna di 42 anni e il figlio sono stati entrambi caricati su un’ambulanza e trasportati in codice giallo all’ospedale Niguarda: le loro condizioni fortunatamente non sono gravi.