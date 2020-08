Ministro Speranza: “Chiudere tutto ha salvato l’Italia”

“Chiudere tutto ha salvato l’Italia”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, rivendica le scelte fatte dal governo all’inizio della pandemia di coronavirus: “La strategia del lockdown totale ci ha consentito di fermare il virus prima che invadesse il Sud. I dati di sieroprevalenza lo dimostrano”. Che autunno sarà? “Un autunno di resistenza, perché il virus non è scomparso e, in attesa di cure più certe e dei vaccini, dobbiamo continuare a gestire il rischio. E’ chiaro che i mesi autunnali mi preoccupano di più” dice il Ministro. Speranza conferma che “l’Italia è messa meglio di altri Paesi”, ma ai cittadini vuole dire tutta la verità: “Non essere preoccupati sarebbe da sconsiderati, nulla può essere dato per scontato”.