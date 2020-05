La notizia è stata data su Facebook da due suoi colleghi. John Peter Sloan era cantante, attore e comico

E’ morto all’improvviso a 51 anni John Peter Sloan. La notizia è stata data su Facebook da due suoi colleghi e ripresa da numerose testate giornalistiche.

John Peter Sloan era cantante, attore e comico, in Italia era noto al grande pubblico per il ruolo di insegnante di inglese in tv, “Era una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto”, ricorda un amico sui social.

Le sue lezioni di inglese, dal vivo o registrate in videocorsi, sono diventate un cult in Italia, dove Sloan è arrivato nel 1990.

Una perdita improvvisa e inaspettata: solo pochi giorni fa Sloan pubblicava su Facebook foto della sua amata Sicilia e della scuola d’inglese, dove era tornato per registrare nuove videolezioni.