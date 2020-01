Nei giorni di tensione tra gli Usa e Teheran, un sondaggio condotto da Morning Consult-Politico rivela che tre americani su 4 non sanno dove si trovi l’Iran. La notizia è stata riportata da tgcom24 che spiega che il 28% degli interpellati è però riuscito a indicare correttamente l’Iran su una carta geografica “muta”.

Spiega il portale d’informazione Mediaset che parte degli interpellati indica il paese mediorientale in Italia, in Puglia o nelle Marche.

“L’indagine – spiega tgcom – è stata effettuata tra il 4 e il 5 gennaio, dopo l’uccisione del generale Qassem Soleimani ma prima del lancio di missili iraniani contro le basi che in Iraq ospitano soldati americani.”

“Il 28% degli interpellati, 1995 elettori registrati, è però riuscito a indicare correttamente l’Iran su una carta geografica “muta”, cioè priva del nome dei vari Paesi. In molti hanno indicato il Medio Oriente, ma non sono stati in grado di indovinare la collocazione dell’Iran. In particolare, per l’8% l’Iran corrisponde in realtà all’Iraq. A giudicare dalla mappa diffusa da Morning Consult, un numero rilevante di americani ritiene che l’Iran si trovi nei Balcani.”