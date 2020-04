Figlia dell’ex calciatore pugliese Renzo Ferrante, si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento di asportazione di tessuto adiposo dalle gambe. Il malore subito dopo la somministrazione dell’anestetico. Indaga la procura

Aveva 37 anni Alessia Ferrante, l’influencer figlia dell’ex calciatore pugliese Renzo, morta venerdì pomeriggio durante un intervento di chirurgia plastica in un poliambulatorio privato di Monopoli.

Alessia e quella passione smisurata per l’estetica

La guidava un’idea di perfezione del copro, tanto che aveva già affrontato vari interventi chirurgici. Di questo suo interesse ne aveva fatto un’attività ed era diventata una vera e propria influencer da 107mila followers su Istangram e con migliaia di like sotto ogni suo scatto.

Alessia lavorava come promoter, collaborando con una serie di studi medici in tutta Italia, compreso lo studio medico privato, dove si era recata per un intervento che si era detto di liposuzione ai glutei e che le è costato la vita.

Ora la Procura di Bari ha aperto un’inchiesta

La donna sarebbe andata in arresto cardiaco subito dopo la somministrazione dell’anestesia. È stato il titolare dello studio medico, il chirurgo plastico a chiamare i soccorsi.

Quando l’ambulanza è arrivata gli addetti del 118 hanno tentato invano manovre rianimatorie. Il pm di turno, Gaetano de Bari, ha ordinato il sequestro della struttura e nelle prossime ore disporrà l’autopsia.

Il malore dopo la somministrazione dell’anestetico

Stando a quanto accertato finora, la donna si sarebbe dovuta sottoporre, in anestesia locale, a un intervento di asportazione di tessuto adiposo dalle gambe. Immediatamente dopo la somministrazione del farmaco anestetico, Ferrante ha avvertito un malore.

In passato si era sottoposta a diversi altri interventi di chirurgia plastica in altri studi medici, mentre l’ultimo, risalente all’ottobre 2019, era stato eseguito nello stesso poliambulatorio.

Fonte: corriere.it