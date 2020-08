New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo”

L’Italia rappresenta oggi un modello”per quanto imperfetto” di gestione dell’emergenza coronavirus, in grado di dare “lezioni” al resto del mondo”. Lo sostiene il New York Times che analizza l’organizzazione e le decisioni con cui il nostro Paese è riuscito a lasciarsi alle spalle la fase più critica dell’emergenza. Se a febbraio e marzo l’Italia era “l’epicentro dell’incubo” da “evitare a ogni costo”, ora la situazione si è capovolta.

“Dopo un inizio incerto, l’Italia ha consolidato, o almeno mantenuto, i vantaggi di un rigido lockdown a livello nazionale attraverso un mix di allerta e competenza medica dolorosamente acquisita”, scrive il Nyt, sottolineando che oggi gli ospedali italiani “sono praticamente vuoti di pazienti Covid-19” e “le morti quotidiane attribuite al virus in Lombardia, la regione settentrionale che ha sopportato il peso maggiore della pandemia, si aggirano intorno allo zero”. Per questo, conclude l’autorevole quotidiano statunitense, il nostro Paese dovrebbe essere un esempio anche per l’amministrazione di Donald Trump.