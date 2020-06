“Noi portiamo una divisa e siamo servitori dello Stato” gli agenti della Polizia Penitenziaria raccolgono fondi per la Usl

L’idea è nata dopo l’inizio dell’emergenza coronavirus, ed è stata curata proprio dai più giovani, Simone, Andrea, Luca, Giovanni, insieme ad altri colleghi, di ogni età, e grado, del Reparto di Polizia Penitenziaria del carcere estense.

Questi i loro pensieri:

“Noi portiamo una divisa e siamo servitori dello Stato, nella vigilanza e nella osservazione dei detenuti. Anche noi, in questo periodo, lavoriamo con alacrità, con distanze, quando possibile, e dispositivi di sicurezza, placando le aumentate preoccupazioni dei detenuti per il Corona virus, sia per loro, che per le proprie famiglie. Anche noi abbiamo la preoccupazione per noi e per i nostri cari, figli. Ma questo è il momento in cui lavorare a tutto tondo, per la nostra Splendida ITALIA, con energia ed impegno straordinari.

A Voi, personale medico, diciamo un GRAZIE infinito; a chi porta una divisa bianca o verde, non blu come la nostra, al Personale del settore medico, ai medici, agli infermieri, al personale ospedaliero tutto che lavora senza tirarsi mai indietro negli ospedali e nelle strutture di Cona e di tutto il nostro territorio. State lavorando con indicibile sacrificio, turni massacranti, bardature faticose da sopportare per tutto il turno, provando a far vincere la vita contro un virus insolente ed infido che sta mietendo vittime, soprattutto tra i più deboli, come gli ammalati e gli anziani. Siamo con Voi…Vi pensiamo sempre.

In questi giorni tristi, nonostante tutte le difficoltà che stiamo attraversando, Voi tutti state combattendo, più di chiunque altro, contro questo nemico invisibile e noi non possiamo fare altro che ringraziare per ciò che fate. Avete tutta la nostra stima e solidarietà per la vostra professionalità e disponibilità che quotidianamente dimostrate; solo Voi, ci donate la speranza di tornare alla normalità, UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI GLI EROI DELL’OSPEDALE SANT’ANNA E DEGLI OSPEDALI SUL TERRITORIO FERRARESE DAL REPARTO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA DI FERRARA”