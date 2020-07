Aveva sottovalutato il Coronavirus, affermando di non sentire la necessità di indossare una mascherina. Come già accaduto ad altre persone però, una volta ammalatosi, la sua situazione è andata via via peggiorando.

E così, d distanza di neanche tre mesi, i primi sintomi del Covid-19 e poi la positività.

L’uomo si chiamava Richard Rose, era ex militare di Port Clinton (Ohio), e avrebbe compiuto 38 anni il prossimo 25 luglio ma è morto il 4 luglio scorso, dopo aver contratto il coronavirus.

In diverse occasioni l’uomo aveva utilizzato il suo profilo Facebook per dire la sua su mascherine e Covid-19: delle mascherine, appunto, ne parlava come di una moda passeggera e scriveva che lui non avrebbe comprato e usato dispositivi di protezione personale anche se in Ohio il Coronavirus continuava a circolare.

