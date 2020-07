La vittima è stata portata in ospedale dove la ferita è stata curata. Presentata denuncia contro lʼaggressore. A lasciare esterrefatti è l’età dei protagonisti, neanche dieci anni.

Un bimbo accoltellato per non aver voluto cedere la sua bicicletta. E’ accaduto in provincia di Bari. Protagonisti due bambini di 10 e 7 anni. Secondo la ricostruzione il più grande avrebbe chiesto diverse volte all’altro bambino la sua bicicletta. Al rifiuto ed il conseguente tentativo di allontanamento, il grande avrebbe estratto una lama ferendolo.

Il bimbo, come spiega l’Huffington Post, ha subito raggiunto i genitori, che si trovavano al lavoro in una zona vicina. Soccorso, portato all’ospedale a Putignano dove la ferita è stata medicata.

Per il piccolo una prognosi di dieci giorni. La famiglia ha subito sporto denuncia.

Ancora in corso le ricerche dell’arma utilizzata. L’aggressore è stato identificato: si tratterebbe del figlio di un pregiudicato del posto.