De Luca a Conte: “Fermare prevedibile esodo verso sud”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha sollecitato l’adozione da parte del governo di misure drastiche per bloccare “il prevedibile flusso di cittadini di ritorno al Sud e in Campania per la chiusura di attività produttive”. In una nota il presidente regionale ha spiegato che, sentito telefonicamente, “il premier Giuseppe Conte sta affrontando questa problematica per le decisioni di merito”.

L’Allarme

“Migliaia e migliaia di italiani stanno lasciando le regioni settentrionali nelle quali saranno chiuse le fabbriche per tornare nei loro territori d’origine: Calabria, Campania, Sicilia, Puglia. Il rischio è che si possa ulteriormente allargare il contagio del Coronavirus: Palazzo Chigi non può restare inerte anche questa volta”.