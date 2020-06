In Germania nuovi positivi al corona virus, sono 44 le persone risultate positive in un complesso abitativo a Berlino. Le autorità hanno effettuato i tamponi in maniera estensiva a tutti i possibili contatti, le eventuali famiglie sono state messe in quarantena. I 44 positivi non manifestano sintomi.

Le famiglie sono state messe in quarantena e vengono fornite dei beni di prima necessità dall’amministrazione locale, fra i contagiati abbiamo anche dei bambini. Attualmente non ci sono informazioni sull’origine del contagio, né è stato detto se vi sia un legame con un focolaio recentemente scoperto nel quartiere di Neukoelln,dove sono stati riscontrati 100 positivi e 370 famiglie sono state poste in quarantena.