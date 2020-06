Con tutti i sentimenti anti-polizia condivisi online e attraverso i media, è una ventata d’aria fresca vedere gente che si riunisce per celebrare il grande lavoro svolto dalle forze dell’ordine per le comunità.

Succede a NORTH PORT, in Florida, negli Stati uniti. E a quanto pare, il sostegno di una donna alla polizia di North Port in Florida l’ha portata a perdere il lavoro.

Judy Ramirez ha organizzato un evento che si è tenuto a North Port, in Florida, il 13 giugno, che ha riunito agenti di polizia e loro sostenitori. Da quanto è stato raccontato sull’evento, è andato relativamente bene.

Apparentemente solo alcune persone online avevano criticato l’evento.

Le persone hanno iniziato a scavare in alcuni dei post online di Ramirez e sono riusciti a condividere con il suo datore di lavoro quelli che erano considerati “meme offensivi”. Qualche giorno dopo, il 17 giugno, Coldwell Banker ha interrotto i rapporti con Ramirez, come agente immobiliare.

Sebbene il contenuto dei post non fosse dettagliato, sembra non essere un caso che la risoluzione sia arrivata giorni dopo che la donnaaveva organizzato una manifestazione a sostegno della polizia.

E al sito lawenforcementtoday.com ha raccontato l’accaduto.

“Mi azzarderei a dire che circa il 95% del feedback è stato positivo. La maggior parte delle persone ha indicato che si sarebbero uniti a noi a sostegno del blu, se avessero saputo dell’evento in precedenza. ”

L’aver perso il lavoro come agente immobiliare non le impedisce di continuare a organizzare eventi a sostegno di uomini e donne nelle forze dell’ordine:

“Entro la fine del mese faremo una passeggiata attraverso il ponte (Peace River). Abbiamo in programma un “Picnic su The Green for Our Blue” per la fine di luglio e in programma una “Run for the Blue 5K” ad agosto “.

“Il cambiamento può essere apportato nella più semplice dimostrazione di supporto per il nostro blu. Una stretta di mano / gomito quando vedi un ufficiale. Un’onda amichevole sulla strada. Invia note / biglietti al PD locale. Lascia cadere le ciambelle. Non è un cliché, è solo uno spettacolo di amore e gratitudine “.

Ramirez ha paragonato gli sforzi del suo gruppo ad essere la “luce proverbiale alla fine del tunnel”, e ha anche in programma di produrre magliette con la frase “Be The Light”. Secondo lei, mostrare gratitudine e apprezzamento è più facile di quanto si pensi in questi momenti difficili:

Stando a quanto scrive la testata americana, Judy Ramirez non sarebbe l’unica ad aver perso il lavoro per il supporto delle forze dell’ordine.

Seguiremo tutti gli aggiornamenti del caso.