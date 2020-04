Papa Francesco ha deciso di fare una donazione di 60mila euro per l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delle strutture in prima linea nell’emergenza Coronavirus e tra le più impegnate in questa drastica crisi sanitaria che ha colpito l’Italia. L’annuncio arriva dalla stessa diocesi lombarda che ha fatto da tramite tra il Vaticano e l’ospedale di Bergamo. La donazione è avvenuta come sempre attraverso l’Elemosiniere Pontificio e sarà usata anche per la struttura della Fiera. “Si tratta di un nuovo segno della vicinanza del Pontefice che si aggiunge alla telefonata al Vescovo Francesco Beschi in cui manifestava i suoi sentimenti di condivisione del dolore per i numerosi sacerdoti e fedeli defunti a causa del Coronavirus e di prossimità ai malati, a coloro che li curano, alle famiglie, alle parrocchie e a tutta la Comunità bergamasca” hanno spiegato dalla diocesi.

“Il Santo Padre, per tramite del Vescovo di Bergamo, ha donato 60.000 euro all’Ospedale Papa Giovanni come segno della sua premura e della sua carità” si legge in un nota della diocesi lombarda che aggiunge: “L’espressione della sua paternità, come è comprensibile, raggiunge tutte le Diocesi colpite dalla violenza del contagio, ma nello stesso tempo desidera manifestarsi particolarmente a quelle comunità che ne sono maggiormente colpite. L’Ospedale di Bergamo, portando il nome del Santo Papa bergamasco, rappresenta un ulteriore motivo con particolare valore simbolico di questo gesto di prossimità di Papa Francesco”.