Parcheggiatori abusivi e spacciatori in corso Como: Brumotti preso a calci e bottigliate

Milano – Una nuova disavventura per Vittorio Brumotti che continua la sua battaglia contro lo spaccio di droga. L’inviato di “Striscia la Notizia” va nel cuore della movida milanese e rischia l’ennesima aggressione da parte di uno spacciatore, che è anche un parcheggiatore abusivo.

Siamo nella zona di Corso Como, l’uomo non solo si fa pagare per un posto auto che in teoria sarebbe libero ma vende anche cocaina, come mostrano le telecamere nascoste del tg satirico.

Quando Brumotti esce allo scoperto l’uomo perde totalmente la testa: lo insulta, cerca di colpirlo con calci e pugni, gli sputa addosso e arriva persino a rincorrerlo con una coccio di bottiglia in mano, davanti a decine di avventori dei locali notturni.

