Un grande spavento per Rosario Fiorello: un incendio ha “divorato” la sua camera da letto della casa del conduttore, in zona Camilluccia a Roma. L’incendio è stato fermato dai vigili del fuoco.

Fiorello: l’incendio in casa

Una della prime ipotesi indicherebbero un corto circuito che avrebbe causato un vero e proprio incendio nella camera da letto di Rosario Fiorello.Il conduttore e la sua famiglia sarebbero stati presenti al momento dell’incidente e avrebbero dunque allertato i soccorsi: i pompieri sono riusciti a domare le fiamme prima che si propagassero anche nel resto della casa e fortunatamente non ci sono stati feriti.

Per il momento il conduttore non ha rilasciato dichiarazioni a proposito,quasi sicuramente,ha causato un enorme spavento per lui e la sua famiglia.