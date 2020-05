Pensava che il covid fosse un complotto, poi si è ammalato. Ora avvisa tutti: “fate attenzione, non abbassate la guardia”

Credeva che la pandemia fosse una bufala, adesso è ricoverato per Covid-19 in Florida.

Si chiama Brian Lee Hitchens, è un insegnante di equitazione a Jupiter, in Florida. Pensava fosse un’esagerazione quella della Pandemia, ma, dopo che assieme alla moglie è stato ricoverato in ospedale con gravi infezioni, sta esortando le persone a non sottovalutare il coronavirus.

“Non voglio vedere nessuno passare quello che ho passato io”, ha dichiarato Brian in un’intervista dal suo letto d’ospedale alla WPTV-TV di West Palm Beach.

A parlarne è l’edizione americana di huffingtonpost. “Questa non era è tattica spaventosa che qualcuno sta usando, non è una cosa inventata. Questo è un vero virus che devi prendere sul serio.” dice adesso l’uomo.

Proprio il mese scorso, prima di essere colpito, Hitchens aveva dichiarato di essere scettico sul coronavirus e non pensava che la crisi fosse reale.

“Pensavo che fosse forse il governo a provare strategie, come se lo avessero lanciato per distrarci da altro'”, ha detto alla stazione televisiva.

“Mi alzo la mattina e prego e confido in Dio. Quando i primi allarmi sono arrivati, c’erano tutte queste maschere e guanti. Ho pensato ad un’isteria di massa”, ha aggiunto.

Nei post sulla sua pagina Facebook ai primi di aprile, aveva affermato: “Non temo questo virus perché so che il mio Dio è più grande di quanto questo Virus non potrà mai essere”.

Tuttavia, in un lungo post su facebook, Martedì, Hitchens ha cambiato radicalmente le sue idee e ha invitato gli altri a fare lo stesso.

“Molte persone pensano ancora che il Coronavirus sia una finta crisi e per un po’ di tempo l’ho pensato anch’io”, ha scritto.

“E non che pensassi che non fosse un vero virus in giro, ma un tempo ho pensato che fosse un allarme sproporzionato”

Poco più di un mese prima di pubblicare quel post, scrisse Hitchens, aveva iniziato a sentirsi male e sua moglie poco dopo di lui. Ha detto che a seguito di un periodo di isolamento a casa, hanno iniziato a sentirsi così affaticati e malati che hanno fatto visita al Palm Beach Gardens Medical Center.

Sono risultati positivi al virus e sono stati ricoverati nel reparto di terapia intensiva.

Martedì scorso, riemerso dall’incubo, rilasciando interviste e scrivendo post Hitchens ha raccontato di sentirsi molto meglio. La moglie invece si troverebbe ancora supportata dalla ventilazione e ne avrà ancora per diverse settimane.

I due non sono in grado di vedersi e non sanno quando potrebbero essere dimessi.

“Per favore, ascoltate le autorità e seguite i consigli degli esperti”, ha implorato le persone nel suo post su Facebook. “Guardando indietro avrei dovuto indossare una maschera all’inizio, ma non l’ho fatto e forse sto pagando il prezzo adesso.”

Ha concluso: “se devi uscire per favore usa la saggezza, non essere sciocco come lo ero io, perchè non succeda anche a te ciò che è successo a me e mia moglie”.