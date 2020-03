I pensionati, per il momento, possono stare tranquilli. Secondo quanto affermato dal presidente Inps, la liquidità è assicurata fino a Maggio, in attesa di nuovi decreti.

Le pensioni saranno regolari

“Pensioni? Fino a maggio nessun problema di liquidità”E proprio sul fronte delle pensioni, il presidente dell’Inps ha precisato: “Abbiamo i soldi per pagarle fino al momento in cui è stato sospeso il pagamento dei contributi. Quindi fino a maggio non c’è problema di liquidità anche perché possiamo accedere ad un ‘tesoretto’ che è il Fondo di Tesoreria dello Stato. Dopo di che immagino che in aprile ci sarà un altro decreto che dovrà anche dire cosa succederà alla sospensione dei contributi”.

L’interrogativo è: cosa succederà dopo?

Interviene anche il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, di Bankitalia: “Crisi inedita ma transitoria”

“E’ una crisi dalla quale usciremo senz’altro, è transitoria. Il nostro primo pensiero ora è di ringraziamento a chi è in prima linea per aiutare chi soffre ed è rivolto soprattutto a coloro che non ce l’hanno fatta e a tutti i loro cari”.

La Bce, ha poi sottolineato Visco, “è presente, i redditi saranno tutelati”.