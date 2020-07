A perdere la vita una giovane del 2002 che si trovava in zona in vacanza, risultata subito la ferita più grave.

Terribile incidente nella serata di ieri nella zona di Nervi a Genova

Una ragazza di appena 18 anni ha perso la vita in un incidente in moto ed altri tre ragazzi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice rosso. La giovane, classe 2002, è stata trasportata al San Martino. Il suo cuore si è fermato poco dopo la mezzanotte. Il giovane assieme a lei, alla guida del veicolo, si trova al momento nello stesso ospedale in condizioni gravissime.

La ragazza si trovava a Genova in vacanza, abitava a Milano.

Non ancora definita al momento la dinamica dell’incidente, la Polizia Locale starebbe sentendo alcuni testimoni e cercando materiale attraverso la videosorveglianza.

Alla guida, con la ragazza, un ragazzo poco più grande a sua volta ferito in modo grave. L’altro mezzo coinvolto sopraggiungeva dalla direzione opposta. Non è escluso il coinvolgimento di un terzo veicolo.

Per gli autisti sono state disposte le verifiche ematochimiche per verificare eventuale guida in stato di ebbrezza.

Nel dicembre del 2017 in via Somma gli abitanti e i bambini della zona dopo un incidente mortale scesero in strada per protestare per chiedere al comune di installare dei velox fissi.