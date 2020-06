Picchia la moglie davanti ai figli: trasportata in codice rosso con l’eliambulanza.

La donna è grave, è stata trasportata in eliambulanza. E’ stata brutalmente pestata in una lite. E’ stata colpita ripetutamente al volto. È accaduto in una zona periferica di Roma.

Autore un uomo di 37 anni ora fermato dalla polizia, arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio.

Stando ai primi elementi forniti dalla Polizia, il 37enne avrebbe colpito più volte la donna al volto con una tavola di legno.

Non solo: l’aggressione si sarebbe consumata davanti ai figli di 3 e 6 anni, ora affidati alla nonna.

La donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni ed è ora ricoverata in prognosi riservata. Ancora da chiarire i motivi della lite.

Secondo quanto si è appreso il 37enne sarebbe un militare della Marina. È accusato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Ad arrestarlo i poliziotti delle volanti e del commissariato Casilino.