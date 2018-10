Maltempo in tutta italia e paura per pioggia e bufere di vento. Tra Lazio e Campania si contano almeno 4 morti. Scuole chiuse anche in Veneto, Liguria, Toscana e Piemonte.

Trombe d’aria in Puglia e Liguria, apprensione nello spezzino che ricorda con terrore l’Ottobre del 2011, quando intensi nubifragi causarono 12 morti.

Difficile non pensare a quel terribile evento proprio in queste stesse ore. Disagi anche a Milano e paura al Politecnico dove è crollato un soffitto durante le lezioni. (LEGGI QUI)

Il soffitto, evidentemente già seriamente minato dalle infiltrazioni, ha ceduto all’improvviso sotto gli sguardi atterriti degli studenti.

Nel frattempo, in ciociaria si contano i primi morti. R.C. e A.R. classe ’86 ee ’80 vittime della caduta di un grosso Pino caduto sulla loro auto nel primo pomeriggio lungo la Casilina nel territorio di Castrocielo.