Da quando Pino Daniele non c’è più, molto raramente la figlia Sara si è esposta nel ricordare il papà, un po’ per riservatezza, un po’ per il suo carattere allegro e gioioso. La ragazza, tuttavia, stavolta ha fatto un’eccezione pubblicando su Instagram una foto con il papà, accompagnata da una didascalia particolarmente emozionante: «Questo scatto rappresenta per me l’amore indissolubile ed infinito tra padre e figlie. Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno».