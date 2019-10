Appena poche ore fa in provincia di Bologna alcuni giovanissimi sono stati immortalati da Ferrovia e Polfer, probabilmente tutti minorenni, mentre si posizionavano sui binari dell’alta velocità per scattare “selfie” o per sfidare la sorte, saltando solo poco prima dell’arrivo del treno.

E’ notizia di qualche giorno fa invece un altro gioco altrettanto demenziale: sulla tangenziale di Modena, una donna in macchina avrebbe rischiato di investire tre ragazzi sdraiati sull’asfalto.

Una delle tante pericolose mode: il Planking Challenge. Alcuni casi erano stati segnalati in Campania la scorsa estate.

La automobilista del modenese ha quindi scritto un post su Facebook per avvertire dell’accaduto: “Tre ragazzini si sarebbero sdraiati sul manto freddo della tangenziale per poi spostarsi poco prima dell’arrivo dell’auto. Li ho evitati per un soffio”.

Le conseguenze di questa folle moda potrebbero essere irreversibili. (foto di Blitzquotidiano)