Antonella Riggi è stata stroncata da un malore a 53 anni, aveva tre figli. L’ultimo dono: gli organi

Polizia di Stato in lutto per la scomparsa di Antonella Riggi, in servizio al commissariato di Nervi (Genova).

Antonella è stata stroncata a soli 53 anni da un malore. Ricoverata all’ospedale San Martino dove si trovava da qualche giorno a prima vista per problemi legati a calcoli renali.

A strappare la vita ad Antonella, però, sarebbe stato un ictus.

La notizia del decesso di Antonella è piombata tra i suoi colleghi del Commissariato e in Questura come una mazzata.

A rendere ufficiale la notizia è un post della Questura di Genova su Facebook.

L’ultimo dono di Antonella è stato donare gli organi

La decisione arriva dai familiari, consapevoli del fatto che lei lo avrebbe desiderato.

Poche saranno le persone a poter dare fisicamente l’ultimo saluto ad Antonella, a causa delle restrizioni dovute alle misure Anticovid.

Idealmente però, saranno in tanti vicini alla famiglia, ai suoi figli e al suo ex marito, anche lui collega poliziotto, .

“Antonella era una di noi” sottolineano in queste ore gli amici e i colleghi ancora increduli.

Il post della Questura di Genova

Ci ha lasciato improvvisamente la nostra amata collega Antonella Riggi, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato. Aveva solo 53 anni e un malore fulminante se l’è portata via.

Ha indossato la divisa nell’aprile del 1993 prestando servizio prima al Commissariato Pré, poi all’Ufficio Personale, all’Ufficio Tecnico Logistico e dal 2014 era una colonna portante del Commissariato di Nervi dove è stata presente sino a lunedì scorso.

Chi l’ha conosciuta la ricorda sempre sorridente, disponibile e benvoluta da tutti.

I suo familiari, hanno voluto donare i suoi organi sapendo che lei, con la sua straordinaria umanità, avrebbe voluti così.

Ciao Antonella, ci mancherai.