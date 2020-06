USA, poliziotti scaraventano a terra un anziano: sospesi due agenti, gravi le condizioni dell’uomo

Un uomo di 75 anni è stato scaraventato a terra da un gruppo di agenti di Polizia ed è ora ricoverato in gravi condizioni. A meno di due settimane dall’omicidio di George Floyd, le forze dell’ordine statunitensi sono nuovamente al centro delle polemiche per quanto accaduto a Buffalo, nello Stato di New York: in un video girato da un giornalista della radio WBFO si vedono decine di agenti avanzare su Niagara Square per far scattare il coprifuoco e due di loro spingere via con violenza un anziano. “Spingetelo indietro, spingetelo indietro”, gridano i poliziotti poco prima di strattonare l’uomo, che cade all’indietro battendo la nuca sull’asfalto.

Il video dell’ennesimo abuso di polizia statunitensi ha avuto un grande risalto ed ha fatto il giro del mondo rivelando ancora una volta le modalità di intervento troppo violente spesso attuate dagli agenti americani. I due protagonisti sono stati individuati e sospesi senza stipendio dal commissario della polizia di Buffalo Byron Lockwood. L’episodio sarà oggetto di un’indagine interna. L’anziano è stato invece soccorso da due medici e caricato in ambulanza. L’uomo, riporta Fanpage, è ricoverato in condizioni gravi ma stabili all’Ospedale Medical Center della Contea di Erie a Buffalo.

IL VIDEO