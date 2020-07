Poliziotto arrestato: in viaggio con moglie e figlio, trasporta 7.5 kg di cocaina

Un poliziotto di 40 anni in servizio nel Reggino è stato arrestato in seguito a un controllo da parte dei Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Locri. Era in auto con la moglie e il figlio minorenne con cui stava andando in vacanza quando i militari hanno trovato nella sua vettura l’ingente quantitativo di droga. La droga era stata nascosta all’interno di un doppio fondo ricavato dietro il vano portaoggetti. La famiglia del quarantenne, a quanto emerso, si stava recando in vacanza sullo Jonio. Dichiarato in stato di arresto, al termine delle formalità di rito l’uomo è stato associato presso istituto detentivo in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice di Locri.