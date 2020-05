Un agente della Polizia di Stato ha sventato un furto in una abitazione, mettendo dei ladri in fuga. Il poliziotto si trovava fuori servizio

Salerno – E’ successo nella periferia di Sarno attorno alle ore 17.00 di ieri.

Un agente di polizia, in quel momento fuori servizio è stato attirato da ambigui movimenti: difficile che tali segnali passino inosservati agli occhi di un uomo dell’ordine.

E cos’, l’uomo, residente in zona è intervenuto per verificare di persona e bloccare quei movimenti dal sapore di furto.

Giunto dinanzi alla casa il poliziotto ha intimato all’uomo al volante di scendere dalla vettura.

Questo, vistosi scoperto, ha messo in moto il mezzo, pare tentando di investirlo e poi dileguandosi. Sarebbe però riuscito ad avvertire i complici con un segnale sonoro.

I malviventi quindi, una volta usciti si sono travati il poliziotto davanti che, impugnando l’arma di servizio, si è qualificato intimando di arrendersi.

Rientrati in casa, i malviventi si sono dati alla fuga attraverso vie secondarie per poi far perdere le proprie tracce.

Le forze dell’ordine locali indagano.