Si chiama Vito Bonavita ed è stato uno stimato vigile del fuoco

Foggia – Adesso Vito è in pensione, ma una vita da pompiere non la si dimentica tanto facilmente. Nonostante abbia dismesso la divisa da ormai da un anno infatti, non ha esitato a prestare soccorso una persona in difficoltà.

Un uomo era rimasto bloccato all’interno della propria abitazione in fiamme. È successo la scorsa mattina ad Ascoli Satriano. Le fiamme, secondo quanto racconta Foggia Today, sarebbero divampate a causa di un cortocircuito.

Il pompiere, che abita a pochi metri dalla casa dov’è scoppiato l’incendio, ha prestato soccorso senza attrezzature per poi occuparsi dell’incendio rimasto ancora, fortunatamente, circoscritto. Sul posto sono giunti subito anche gli ex colleghi, i carabinieri della locale stazione e il 118.