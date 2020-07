Un ente di beneficenza per animali chiede a gran voce giustizia per un pony indifeso che è morto dopo un brutale pestaggio da parte di alcuni adolescenti nel fine settimana. Martina Kenny, cofondatrice di My Lovely Horse Rescue (MLHR), ha scoperto Jenna, il piccolo pony grigio, martoriato e ferito nella zona ovest di Dublino domenica. L’animale di tre anni è stato trovato con “grumi di sangue su tutto il suo corpo” e “il viso gonfio”.