E’ morto nelle ore in cui tutti festeggiavano, è successo la notte del 26 Dicembre

Ci ha lasciato alle ore 3:15 dopo una lunga malattia il maresciallo dei Carabinieri, Provvidenzo Messina.

Il militare aveva 64 anni e da due lottava contro un tumore metastatico al colon metastatico.

Di lui si racconta la forza nell’affrontare la malattia, sempre col sorriso anche nei momenti di buio.

Provvidenzo Messina ha lavorato per molti anni in Calabria. L’uomo è passato per le caserme di Polistena, Rosarno, Varapodio, Santa Cristina d’Aspromonte, Rosario Valanidi, Oppido Mamertina, Melito ed infine gli uffici del Comando Provinciale di Reggio Calabria.

I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria del Lume di Pellaro.

Sostenitori.info si stringe nel dolore, attorno alla famiglia