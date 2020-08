Ragazzo si tuffa in piscina durante una festa ma si schianta sul fondale, grave in ospedale

Si tuffa nella piscina durante una festa di compleanno ma si schianta sul fondale. Un ragazzino si è tuffato nella piscina di un ristorante di Magliano Sabina, in provincia di Rieti, probabilmente non notando che il fondale era molto basso così da schiantarsi contro il pavimento. L’impatto è stato così violento da richiedere l’intervento dei soccorsi e ora le sue condizioni sono gravissime.

I presenti si sono accorti subito che qualcosa non andava e hanno chiamato i soccorsi. Il ragazzo è stato stabilizzato e portato in ospedale, ma le sue condizioni restano critiche. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri che stanno portando avanti le indagini, ascoltando i presenti, per ricostruire la corretta dinamica dei fatti. Si sta indagando anche sui permessi della piscina, se fossero o meno tutti in regola per capire eventuali responsabilità nell’incidente. Intanto la famiglia e la comunità intera è sotto choc e spera che il ragazzo possa riprendersi.