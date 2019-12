Un Carabiniere in servizio a Prato è stato arrestato

C’è anche un Carabiniere tra gli arrstati in una operazione effettuata dai suoi stessi colleghi di Prato.

Le operazioni sono partite in seguito ad un’indagine su una rapina ad una famiglia cinese, risalente lo scorso maggio a Prato.

Tre gli arrestati tradotti in carcere, tra i quali figura un militare dell’Arma dei Carabinieri.

I tre, secondo quanto spiegato dalla redazione locale del Quotidiano Repubblica, sarebbero accusati di aver ideato e fatto da basisti per il colpo.

“La rapina fu messa a segno da tre persone che per entrare nell’abitazione si finsero carabinieri. Estratta un’arma, rivelatasi poi giocattolo, minacciarono una donna, riuscendo quindi a fuggire portandosi via 11 mila euro in contanti. I tre arrestati a luglio sono italiani, originari della Campania. Insieme al carabiniere oggi sono stati arrestati due venditori di frutta. Le indagini sulla rapina sono state condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Prato.”