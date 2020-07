E’ un Welsh Corgi Pembroke di 9 anni e di mestiere, da ben sette anni, fa il poliziotto. Tra poco andrà in pensione

Si tratta di una razza con zampe particolarmente corte ma da un grande olfatto e per questo, in alcune nazioni usato nella nella ricerca di stupefacenti ed esplosivi.

La sua proprietaria si chiama Olga Chumarova: “all’inizio, quando l’ho adottato, lo avevo preso per mia figlia”, dice. Poi Redhead – questo il suo nome – ha dimostrato da subito un talento per l’olfatto, e così Olga lo ha proposto per lavorare nella sua unità a Nizhny Novgorod, in Russia.

Redhead, racconta il Secolo XIX che ha raccontato la sua storia, non ha la stessa mole nè forza degli altri cani, ma è molto obbediente e agile.

Ora lui si godrà la meritata “pensione” insieme alla sua proprietaria: “da adesso in poi nella nostra vita non mancheranno sport – dice la proprietaria- e qualche ballo da fare insieme”.