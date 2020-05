“Avendo gli stessi sintomi del Covid-19, in vista del prossimo autunno-inverno, sarà necessario vaccinare non solo gli anziani, ma tutta la popolazione. Altrimenti sarà complesso distinguere le influenze dal virus”

Sono queste le parole di Luca Baldino, direttore generale Ausl di Piacenza, segnalate dal sito ilpiacenza.it.

Il direttore ha spiegato l’importanza di comunicare la necessità di ricorrere al vaccino anti-influenzale e non solo per la fascia d’età più anziana.

“Sarà molto importante incrementare la tradizionale campagna sulla vaccinazione anti-influenzale” afferma Luca Baldino “Noi siamo dicendo alla Regione Emilia-Romagna di renderla obbligatoria per tutte le età. Se in autunno ci ritroveremo con le solite influenze, che sono migliaia, sarà poi difficile distinguerle dal Covid-19”

“Facciamo campagne anti-influenzali da anni sul territorio, in cui spendiamo anche a livello comunicativo soprattutto per far fare il vaccino agli anziani, ma sarebbe giusto rendere gratuito il vaccino per tutti: bambini, anziani, adulti. Dando gli stessi sintomi, si rischia altrimenti di andare a intasare la rete di sorveglianza territoriale. Sarebbe complesso distinguere le influenze “normali” dai casi di Covid-19”