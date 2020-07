Ricciardi: “Nessuna seconda ondata. Ce n’è una sola e ci siamo ancora dentro”

Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e docente di Igiene all’Università Cattolica, intervenendo al webinar ‘Andare in vacanze in maniera consapevole e responsabile’ promosso da Canova Club ha invitato a non abbassare il livello di attenzione. Malgrado i dati delle ultime settimane siano stati positivi “oggi non siamo in una fase post Covid, non siamo in attesa di una seconda ondata. E’ un’ondata unica e siamo in pieno Covid anche a livello europeo”. Per Ricciardi occorre non fare “come gli altri Paesi che hanno allentato la guardia, come ad esempio la Spagna”. “Alcuni paesi – dice – hanno aperto troppo presto”. “La Spagna ha fatto scelte eclatanti”, l’effetto è che “hanno rimesso in circolazione il virus in maniera rilevante”.