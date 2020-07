Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato un furto in abitazione

Succede a Empoli. L’uomo arrestato ha 45 anni, il colpo è andato male, anche considerando il fatto che l’appartamento preso di mira apparteneva a…. Un poliziotto.

Il colpo è sfociato poi in una rapina impropria con lesioni ai danni del padrone di casa, un agente in servizio presso il commissariato locale. Il fatto nel pomeriggio di giovedì. L’agente, al momento del colpo, si trovava in casa.

L’uomo, uditi alcuni rumori sospetti è andato a controllare scoprendo e riconoscendo il ladro, gravato dall’obbligo di firma proprio al commissariato locale per altri reati commessi in precedenza.

Il malvivente ha dato vita così a una colluttazione. Sul posto sono intervenuti i colleghi. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.

Sia il padrone di casa che il ladro sono stati comunque visitati e medicati in pronto soccorso.