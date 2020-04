La giovane Mercedes Suarez era tanto legata alla sua Ninja 250, rubata e distrutta. Ma un dealer del Marchio giapponese le ha fatto una sorpresa inaspettata. E con la sua nuova sportiva, la ragazza può tornare in ospedale per combattere il COVID-19

InMoto – Da San Antonio, Texas, arriva un’altra storia legata al Coronavirus. Ma è una storia bella, di quelle che in questo periodo complesso ci fanno sorridere.

Protagonista è Mercedes Suarez, giovane infermiera impegnata tutti i giorni nella lotta al COVID-19, a cui era stata rubata la sua Kawasaki Ninja 250, modello del 2004. Una moto a cui Mercedes era tanto affezionata, non solo in quanto mezzo di trasporto quotidiano, ma anche perché mantenuta e adattata, negli anni, con cura insieme al proprio patrigno. L’esemplare le era stato rubato nelle scorse settimane, ma la polizia era riuscita a rintracciare i ladri e ad arrestarli.

Purtroppo però, la motocicletta era già completamente distrutta, gettando nello sconforto Mercedes e la sua famiglia. Ma quando tutto sembrava essere andato per il peggio, la vicenda è riuscita a concludersi con un bellissimo lieto fine.

Una volta sentita la notizia, infatti, Dave Sears, proprietario del dealer Kawasaki Alamo Cycle Plex, ha telefonato all’infermiera chiedendole: “Ti piacerebbe avere una Kawasaki Ninja 400 del 2019?”. La ragazza era incredula, ma era tutto vero. E la nuova moto le è stata consegnata a casa, completa di un nuovo scarico Akrapovic e qualche modifica al telaio.

In un misto tra incredulità e felicità, Mercedes ha ringraziato la comunità per esserle stata così vicina. E non finisce qui: perchè in seguito, infatti, un negozio di San Antonio si è offerto di riparare gratuitamente proprio la Ninja 250 distrutta. – InMoto