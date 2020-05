Così Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, nel suo show ‘Common sense’, in cui ospita Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, il quale spiega

“Centro e sud Italia rischiano di fare zero con il turismo, pagare le stesse tasse di prima e avere più costi, e di scivolare nella povertà diffusa. Ma l’Italia è ok e non merita tutto ciò. Quindi, cari americani, venite in vacanza da noi in Italia, è tutto più che sicuro e sapete che per noi siete sempre ospiti amati e speciali”, conclude il deputato italiano.

“Perché chiudere l’Italia del tutto e così a lungo se il problema sembrava concentrato solo al nord?”.

Questa la domanda rivolta poi da Giuliani a Ruggieri.

“Il Governo – ha risposto deputato di Forza Italia – ha commesso un tragico errore l’8 marzo, comunicando pessimamente che avrebbe chiuso la Lombardia, e ha temuto che il contagio potesse viaggiare da nord a sud con chi lasciava il nord con treni e aerei. Poi si è fidato troppo di virologi che hanno detto tutto e il contrario di tutto, e malgrado al centro e al sud il contagio non sia mai esploso, il Governo ha disposto un eccesso di lockdown che odora di comunismo. Il risultato è che ora stiamo viaggiando a vele spiegate verso un dramma sociale, economico e produttivo senza precedenti, specie al centro e al sud, dove molti italiani vivono di quel che guadagnano giorno per giorno”.