Due casi, uno in Italia e uno in Spagna

Un uomo ha viaggiato in aereo senza neppure indossare la mascherina, nonostante gli fosse stato comunicato di essere positivo al coronavirus.

I seguito a questo atto sconsiderato, 51 passeggeri del volo Madrid-Lanzarote si sono ritrovati in quarantena, per 15 obbligatoria e per altri 36 volontaria.

Obbligato a quarantena anche un bimbo di nove anni che si trovava seduto proprio accanto al 53enne.

Il caso, emerso in queste ore, risale allo scorso venerdì. il 53enne stava rientrando alle Canarie dopo aver assistito alla sepoltura della madre, morta di coronavirus. Poiché anche un altro parente era stato contagiato, si era sottoposto al test e ha ricevuto il risultato poco prima della partenza del volo.

Il caso italiano

Ne parla RomaToday e coinvolge una famiglia di ritorno dagli Usa, ora positiva al Covid19. A rendere noto l’accaduto è Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio.

“Un intero nucleo familiare residente a Roma, rientrato in Italia dagli Usa, è risultato positivo al Covid19 e si è posto in auto isolamento contattando prontamente i competenti servizi sanitari della Asl territoriale”.

“Si tratta di un cluster familiare di importazione ed è stato immediatamente avviato dal Seresmi il contact tracing internazionale sia per il volo Chicago-Francoforte che per il volo Francoforte-Fiumicino per rintracciare, come da protocollo, il resto dei viaggiatori. Il nucleo familiare è stato molto collaborativo e responsabile”.

“Il percorso da Fiumicino a casa è stato effettuato con auto privata e senza contatti con altre persone. Avviata immediatamente l’indagine epidemiologica, sono stati contattati dai servizi di prevenzione e sottoposti immediatamente a tampone. Al momento non ci sono particolari problematicità, ma l’allerta sugli scali aeroportuali e ferroviari di Roma resta elevata”.