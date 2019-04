È Eleonora Pradelli la giovane vittime dell’incidente stradale verificatosi nella mattinata di ieri, mercoledì 3 aprile, a San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena. La giovane era a bordo della sua auto, stava andando a lavoro, quando si è scontrata, per cause che sono ancora in via di accertamento da parte degli inquirenti, con un’altra vettura, che procedeva in direzione opposta e che era guidata da una donna di 44 anni, che ha riportato qualche ferita ma che non sarebbe in pericolo di vita.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Eleonora, 20 anni e originaria di Marano, si era da poco trasferita insieme al suo fidanzato a Castelfranco. Da qui era partita molto presto ieri mattina per andare alla Coop, dove era impiegata come commessa. Ma intorno alle 05:50 si è verificato lungo viale Vittorio Veneto l’impatto, che non le ha lasciato scampo: è morta sul colpo, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla.

In seguito all’incidente, la Fiat Panda guidata da Eleonora si è infatti accartocciata su se stessa sull’asfalto, mentre l’altra auto, una Hyundai, è finita in un fossato. La donna che era alla guida è stata ricoverata all’ospedale di Baggiovara. Mentre le Forze dell’Ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto successo, sui social network tanti sono i messaggi di sgomento per l’improvvisa morte della 20enne, da tutti definita come una ragazza “solare e piena di vita”. Eleonora da poco era andata a convivere con il fidanzato e insieme avrebbero voluto costruire una famiglia, come raccontano le sue colleghe al Resto del Carlino.

“SARA’ DURA NON VEDERE PIU’ IL SORRISO”

“Era con noi da un anno e abbiamo appreso la terribile notizia. Ogni mattina si scherzava insieme mentre si allestiva la merce e si servivano i clienti. Sarà dura non vedere più il suo sorriso“, hanno detto. Una di loro ha sottolineato che la giovane “studiava spagnolo, lo adorava, ed era stata un anno in Grecia per l’Erasmus. Non riusciamo ancora a crederci”.