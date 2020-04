Bruttissimo in provincia di Bergamo, a Valbrembo, dove un ragazzo è rimasto ferito con traumi a testa e torace a seguito di uno scontro che avrebbe coinvolto diversi veicoli

Brutto incidente alle 4.40 di questa mattina (13 aprile) a Valbrembo. Un 26enne si è ribaltato con la sua Fiat Punto e ora è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico e al torace.

Il giovane, scrive il corriere, residente ad Airasca (Torino), vive ad Almè.

Fa l’operaio ed era diretto a Dalmine per iniziare il turno di lavoro. La polizia stradale di Bergamo si è occupata dei rilievi e ora sta accertando le cause della manovra sbagliata.

Per liberare il ragazzo dall’abitacolo sono invece intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno poi affidato all’elisoccorso per il trasporto in ospedale.