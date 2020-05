Sempre più giovani sognano la divisa: la carriera militare e nelle forze di polizia attrae quattro ragazzi su dieci

A dirlo gli oltre 50mila studenti di scuole superiori e università interpellati dall’Osservatorio Professioni in Divisa, elaborato da Skuola.net in collaborazione con Nissolino Corsi

Continua a crescere il numero dei giovani italiani che vorrebbero indossare una divisa e intraprendere una carriera nelle Forze Armate o di Polizia. A valutare questa opzione sono, infatti, ben 4 ragazzi su 10.

Non solo: per molti di loro (il 39%), spiega tgcom24, sarebbe la prima opzione per l’immediato futuro e non un mero interesse di massima.

A certificarlo è l’annuale monitoraggio dell’Osservatorio Professioni in Divisa – elaborato da Skuola.net in collaborazione con Nissolino Corsi – che, giunto alla sua terza edizione, ha visto la partecipazione di oltre 50mila studenti di scuole di secondo grado e università.

Complice, forse, il ruolo svolto dalle varie Forze nella recente emergenza sanitaria, si registra una crescita significativa rispetto al 2019, quando a mostrarsi interessato alla strada militare era stato circa 1 giovane su 3 (ed era la prima scelta per il 35%).

La funzione sociale che le Forze dell’Ordine incarnano è certamente al primo posto tra le ragioni che instradano tanti giovani su questa via.

Tra i ragazzi che vorrebbero provare a entrare in una delle varie Forze in divisa, 1 su 4 lo farebbe soprattutto perché spinto dall’importanza dei valori di cui ci si fa portatori, mentre il 17% per il tipo di lavoro svolto, al servizio della gente. Solamente 1 su 10 è interessato allo stipendio fisso o alla stabilità lavorativa garantita.