Sgozzata in casa con un pezzo di vetro

Si era introdotto nella casa della donna all’alba sfondando il vetro della finestra e proprio con un frammento tagliente ha aggredito la proprietaria, sorpresa nella tranquillità della sua casa, alla gola. Un 25enne sporco di sangue che sì aggirava nella zona è stato fermato stamane dai carabinieri intervenuti sul posto, in via Severi a Jesi, nelle Marche.

Per la vittima Fiorella Scarponi, 69 anni, non c’è stato niente da fare, mentre per il marito, Italo Giuliani, 74 anni, ferito gravemente e soccorso all’Ospedale Torrette di Ancona, la prognosi è riservata. I fatti sono andati in scena stamane intorno alle 5 e 30, quando lo sconosciuto si è introdotto nell’abitazione al piano terra. Prima di farsi soccorrere Giuliani è riuscito a raccontare che lui e la moglie sono stati sorpresi nel sonno dall’intruso. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito le urla e hanno allertato i carabinieri.

Il giovane, Michel Santarelli è stato identificato come un residente della zona con problemi psichici pregressi. La sua posizione è al vaglio degli investigatori e se dovessero emergere “sue responsabilità, sarà arrestato”. Sembra che già in passato avesse tentato di entrare in altre abitazioni. Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Ancona Cristian Carrozza ai giornalisti. “Stiamo verificando anche eventuali problemi psichiatrici – ha detto il comandante – se fosse in cura e da quanto tempo”.