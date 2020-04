L’episodio si è verificato nella serata di Lunedì, il 13 aprile, a Neviano. Subito dopo sarebbe andata in scena una colluttazione.

Brutto evento nella serata del 13 aprile, raccontato da numerosi quotidiani online locali. L’episodio a Neviano, nel leccese, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato due abitanti del posto.

Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che i due siano stati fermati per un controllo intorno alle ore 21:00. I militari hanno chiesto loro i documenti di riconoscimento e, soprattutto, che cosa ci facessero fuori dal proprio domicilio, in quanto sono ancora valide le restrizioni imposte dal Governo per limitare la diffusione del Coronavirus.

Per tutta risposta, spiega Blastingnews, uno dei due si sarebbe tolto la mascherina che indossava sul volto ed ha sputato in faccia ad un appuntato scelto, rifiutandosi di mostrare la documentazione richiesta e l’autocertificazione.

Dopo lo sputo la colluttazione

BlastingNews riferisce che a quel punto tra i militari e i due soggetti è scattata una colluttazione.

Non è stato per niente facile per gli agenti bloccare le persone in questione: l’uomo che ha eseguito il brutto gesto dello sputo nei confronti del carabiniere è un uomo residente ad Aradeo, mentre l’altro soggetto sarebbe originario di Seclì.