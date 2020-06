Si accascia mentre gioca in strada: bimbo di 9 anni perde la vita

Non ce l’ha fatta. E’ morto all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro il bimbo di nove anni sentitosi male in strada

L’episodio tragico, ieri sera nel quartiere Aranceto della città. Il piccolo, nove anni appena, potrebbe essere stato colpito da un arresto cardiaco. Stando a quanto si è finora appreso dai media, il bambino stava giocando davanti casa, quando improvvisamente si è accasciato a terra per via del forte dolore al petto.

L’intervento dei medici prima e la corsa in ospedale poi sono purtroppo serviti a poco. Il bambino, infatti, è giunto in ospedale in condizioni disperate. Le cause della morte saranno accertate dall’esame autoptico già disposto.